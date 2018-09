Egypte: FIFA 19 - La note de Mohamed Salah écœure les fans de Liverpool

EA Sports veut faire monter la température avant la sortie très attendue de la FIFA 19. Cette structure a donc décidé de publier un nouvel extrait de son classement des 100 meilleurs joueurs en allant de 30è à la 21è place.

Seulement voilà, Mohamed Salah, meilleur joueur de la dernière saison de Premier League et en lice pour remporter le trophée The Best du meilleur joueur de l'année, se trouve dans cette partie du classement. Cela a suffi pour irriter les fans de Liverpool qui se sont déchainés sur EA Sports.

En effet, Mohamed Salah compte 88 points dans ce classement et figure à la 27eplace derrière Isco du Real Madrid ou encore Paulo Dybala de la Juventus. Et si les fans de Liverpool peuvent comprendre qu'Isco soit mieux placé que Salah parce qu'ayant gagné la Ligue des champions, ils ont par contre des difficultés à accepter le classement de Dybala par rapport à Salah.

« Dans quel monde Dybala est meilleur que Salah ? », « La honte pour EA Sports d'avoir donné 88 de note à Salah, la même qu'Insigne, c'est une blague absolue », « seulement 88 points pour Salah ? Après sa saison fantastique et ses records battus ?», « Pour Salah n'est pas dans le top 20 », voila quelques une des réactions des supporters de la Twittosphère.

Salah, Dybala + more 🌟 in slots 30-21 as the #FIFARatings countdown continues ➡️ https://t.co/LYCvfr2xtn #FIFA19 pic.twitter.com/lb4ShJryzT

-- EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 10 septembre 2018

Disgraceful from @EASPORTSFIFA to give Salah 88 rating, the same as Insigne🤣🤣🤣 absolute joke

-- Rhys Methven (@MethvenRhys) 10 septembre 2018

In what world is Dybala better than Salah? 🙃 #Fifa19 ratings

-- ғᴀʙ (@FocusedFabinho) 10 septembre 2018

Salah, Dybala + more 🌟 in slots 30-21 as the #FIFARatings countdown continues ➡️ https://t.co/LYCvfr2xtn #FIFA19 pic.twitter.com/lb4ShJryzT

-- EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 10 septembre 2018

Popi oldum snsmsnsnsnan https://t.co/hwc0GTGyNq https://t.co/ACeyJ4ZnzO

-- Kaan (@demonsbullet) 10 septembre 2018