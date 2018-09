Afrique: Elim.CAN 2019 - L'Algérie n'a pas dit son dernier mot après les incidents de Gambie

« J'espère que la CAF va prendre en considération tout ce qui s'est passé ici et prendra les décisions qui s'imposent. Soyez sûrs qu'on va envoyer un dossier à la CAF pour raconter avec détails ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal qu'en 2018, on joue dans pareilles conditions », a dit Kheireddine Zetchi dans des propos relayés par la presse algérienne.

Et même si les Fennecs ont finalement réussi à glaner un point à l'extérieur après son nul (1-1), la Fédération algérienne compte bien aller plus loin avec cette affaire.

Le Match Gambie-Algérie comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 aurait pu être reporté. Et pour cause, les Fennecs, surpris par la présence de nombreux supporters gambiens au bord de la pelouse, avaient dans un premier temps refusé de jouer la rencontre avant de finalement céder face au refus du commissaire au match de reporter la rencontre.

