Ile Maurice: Poste-de-Flacq - Son ami l'agresse avec un couteau

Pour sa part, Azeem Caunhye avance qu'il devait Rs 200 à Kevin Louis mais que ce dernier lui réclamait Rs 2 000. C'est lorsqu'il a refusé qu'une bagarre a éclaté et il a raconté aux policiers que c'est Kevin Louis qui a donné le premier coup. Du cannabis et de la drogue synthétique ont, par ailleurs, été retrouvés sur Azeem Caunhye.

Pendant que la victime saignait abondamment, Azeem Caunhye a pris la fuite. Kevin Louis a été transporté d'urgence à l'hôpital par ses amis et ceux-ci ont alerté entre-temps la police qui s'est rendue rapidement sur le lieu de l'agression. Des prélèvements ont été faits et les vêtements tachés de sang ont été saisis.

Voulant à tout prix récupérer son argent, Kevin Louis s'est rendu sur un terrain de foot à Débarcadère avec ses trois amis, comme lui a demandé son interlocuteur. Sur place, une bagarre a éclaté entre les deux hommes et avant même que les amis de Kevin Louis aient pu lui prêter secours, le suspect aurait retiré un couteau de sa poche et aurait lancé un coup à la victime, l'atteignant au ventre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.