Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein - Des hommes et des femmes de médias s'engagent

«Sport et Santé». C'est le thème de la deuxième édition des Journées de Mobilisation des Médias contre le Cancer du sein (JMMC) prévue les 19 et 20 octobre prochains à Grand-Bassam. L'évènement est organisé par l'Organisation non gouvernementale Echo Médias, regroupant des hommes et femmes de médias.

L'information rendue publique dans un communiqué précise que cette deuxième édition sera officiellement lancée, jeudi 13 septembre dans après-midi, au cours d'une conférence de presse à la Maison de la presse d'Abidjan-Plateau.

Au cours de ces journées, des institutions, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et au développement ainsi que des figures emblématiques des médias dont Alain Foka de Radio France internationale (RFI) sont attendus.

«La plateforme des JMMC a pour but de mobiliser les professionnels des médias nationaux et internationaux, les autorités et partenaires de la santé et les populations en vue d'une sensibilisation et d'une prévention collective et continue sur le cancer du sein», explique la Commissaire générale de ces Journées, Léah Muriel Guigui, citée par cette note.

En Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent du cancer du sein chaque année sur les 2248 cas diagnostiqués.