Gabon: Le MCB2G en compagne pour la cartographie numérique des structures sanitaires

Le Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon (MCB2G) a procédé, hier, à la restitution de la cartographie numérique des structures sanitaires des communes d'Owendo, Libreville et Akanda. Cette restitution fait suite à la formation, au travail de collecte sur le terrain et à l'analyse des donnés effectuées dans le cadre de ce projet qui bénéficie de l'appui du Ministère de la Communication et de l'Économie Numérique et la Banque Mondiale.

C'est le siège de eGabon, partenaire du projet, qui a servi de cadre à l'évènement qui a mobilisé majoritairement des étudiants du département de géographie de l'université Omar Bongo, de l'Institut National de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) ainsi que quelques professionnels notamment des développeurs et informaticiens.

Bien avant la restitution, Cyrielle Yendze, référent OSM pour la Francophonie et membre de l'équipe projet OSM Gabon, est revenue sur le contexte de cette activité. « Le gouvernement s'est engagé à moderniser le système sanitaire au Gabon grâce à l'accord de prêt avec la Banque Mondiale pour le développement des services innovants dans le domaine de la santé. Cette cartographie numérique des structures sanitaires concourt, modestement, à cette volonté » a-t-elle expliqué. « Elle participe à la construction de l'écosystème d'innovation numérique au Gabon et permet de mettre à la disposition du grand public des données libres, gratuites, accessibles et réutilisables » a-t-elle ajouté.

Au total, 237 structures ont été cartographiées dont 9 hôpitaux, 55 cliniques, 70 pharmacies, 95 cabinets de soins et 8 centres de santé. Dans son mot de circonstance, Jude Missengue Miviessini, le Coordonnateur du projet eGabon (composante 2) a insisté sur les grandes articulations du projet qu'il dirige, notamment, les missions qui se résument à fédérer, former et accompagner les acteurs de l'écosystème numérique gabonais avec la création de trois incubateurs. La vision du projet eGabon est de « penser et agir numérique » a-t-il résumé.

Pour leur part, Messieurs Assoume Nka et Ondzigue Raymond, respectivement Coordonateur de eSanté et membre de l'équipe projet, ont intervenu sur le projet de renforcement du système national d'information sanitaire et le schéma directeur du système sanitaire.

Pour le Coordonnateur de eSanté, l'Open Street Map cadre avec les objectifs qu'ils se sont assignés car « l'information sanitaire constitue la pierre angulaire de tout système sanitaire ».

Jerry Bibang, le Coordonnateur Général du Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon (MCB2G) a quant à lui, insisté sur la nécessité d'étendre cette initiative à l'intérieur du pays. « Nous souhaitons cartographier toutes les structures sur le territoire national afin qu'elles soient visible sur le net mais cela nécessite des moyens. Nous lançons donc un appel à soutien pour étendre cette cartographie à l'intérieur du pays. Aussi, nous souhaitons poursuivre cette cartographie numérique dans d'autres domaines notamment le tourisme et bien d'autres » Car, a-t-il ajouté « la diversification de notre économie passe aussi par l'économie numérique or, la donnée ou l'information constitue le pétrole de cette économie numérique. Il est donc important de créer et de disponibiliser, numériquement, des données utiles, libres et exploitables sur notre pays »

Nombre de structures cartographiées à Libreville Owendo