Sénégal: Magal de Touba 2018 - L'autoroute Ilaa Touba ouverte aux fidèles

L'usager va payer exactement le nombre de km parcourus. C'est le km parcouru qui sera effectivement payé. Il y aura six gares de péage dont deux à Thiamonkh, à Soun Wolof, à Kiréne, à Nguekhokh (Malicounda) et la dernière au niveau de Mbour ».

L'ouvrage sera livré et des dispositions sont en train d'être prises au niveau de l'entreprise pour respecter ce délai. Dans ce tronçon il y aura ce qu'on appelle le péage fermé. C'est-à-dire, on prend un ticket et on paie là où on sort.

Selon le responsable du projet de l'autoroute Thiès/Touba, le délai imparti à la réalisation des travaux n'a pas été atteint car la livraison devait se faire en septembre 2019. S'agissant de la sécurité de cet axe, Bacary Bâ informe que des grillages seront posés de part et d'autre de l'autoroute. Il y aura aussi des points de passage souterrains pour les charrettes et les piétons.

