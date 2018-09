On a vu qu'il y a une cohésion», s'est félicité le coach des Lions. «Les joueurs se connaissent. Les systèmes sont les même depuis le premier match. Ce qui est impoortant c'est notre manière de jouer sur le plan défensif, et faire déjouer l'adversaire. Ce soir, il y a quelques oublis, mais il y a une bonne concentration pour appliquer les consignes», a- t-il noté.

«Les matchs de préparation servent à travailler un peu notre façon de jouer. On s'est entendu avec notre coach adverse. Pour qu'en deuxième quart temps chaque équipe fait zone. On met en place notre système défensif habituel.

Après avoir bien maîtrisé leur sujet, lors d'une première sortie qui les a opposés, dimanche et conclue par une nette domination (14- 11 ; 41-25 ; 51-32 et sur le score final de (72-51), Maleye Ndoye et ses coéquipiers vont répéter leurs dernières gammes. Une occasion également pour le coach Adidas de tester ses schémas tactiques et sans doute avoir plus de certitudes dans son jeu.

