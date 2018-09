Sénégal: Sédhiou - Mobilisation de l'information territoriale pour une gouvernance fiable

Les acteurs territoriaux de la région de Sédhiou ont pris part, ces quatre derniers jours, à une session de capacitation sur la mobilisation de l'information territoriale en vue d'une gouvernance efficiente et efficace.

L'observatoire national des territoires qui en est le référentiel est une plateforme d'échange et de réflexion multidimensionnelle visant à leur apporter un outil d'aide à la décision entre autres. C'est sous l'égide conjointe de l'Unicef, du Programme gouvernance locale pour le développement (Usaid/Gold) et d'autres partenaires opérationnels.

Cette session de formation de quatre jours est destinée aux points focaux départementaux et communaux de Sédhiou sur la gestion et l'utilisation des outils de la plateforme SIG-Géo portail et l'intégration des indicateurs de l'observatoire national des territoires.

Elle est organisée en collaboration avec l'Unicef et le programme Gouvernance locale pour le développement appelé Usaid/Gold. Lamine Diémé, le coordonnateur régional de ce programme à Sédhiou et Kolda, explique que « la démarche est de faire en sorte que l'information territoriale soit disponible et maitrisée.

Que les points focaux puissent mettre à jour à chaque fois que de besoin les informations territoriales et qu'ils puissent les utiliser dans le cadre de la prise de décision que les collectivités auront à prendre ».

Charles Auguste Diatta, le responsable de la division suivi/évaluation à l'agence de développement local (ADL) ajoutera que la désagrégation des informations et la visibilité via le géo portail démocratise davantage le système de gouvernance locale : « c'est d'avoir des données désagrégées au maximum possible, c'est-à-dire jusqu'à l'échelon de la décentralisation la plus fine, autrement dit les communes. Cela permettra aux secrétaires municipaux et aux maires et à d'autres acteurs de pouvoir accéder à ces informations dans les communes cibles » a-t-il dit.

Une vitrine pour le pôle territoire

Pour N'fally Badji, le directeur de l'Agence régionale de développement de Sédhiou, sans la mobilisation de l'information territoriale, le pari du développement sera vain.

« Les acteurs qui sont au niveau des territoires n'auront plus besoin de se déplacer au niveau des services techniques déconcentrés mais juste au niveau de leur commune d'origine pour se renseigner par rapport à un certain nombre d'informations notamment liées à l'éducation, à la santé, à l'environnement et à bien d'autres domaines.

Et sans la mobilisation de l'information territoriale, nous ne pouvons pas mettre en place un pôle territoire fiable, compétitif et porteur d'un développement durable ».

Ce système d'information territoriale apparait comme un outil qui permet de visualiser la répartition spatiale de l'offre et de ses attributs ainsi que la répartition géographique des infrastructures, biens et services.

C'est aussi un outil de planification et d'aide à la décision pour les acteurs des collectivités territoriales, indiquent les organisateurs de la rencontre. Il est donc attendu de cette plateforme une gestion stricte et cohérente avec à la clé l'efficience et l'efficacité des productions au profit des communautés de base.