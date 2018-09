Burkina Faso/Mauritanie: Les Etalons s'écroulent à Nouakchott

choix des hommes, l'environnement et les fautes techniques peuvent expliquer la déroute des Etalons. Défaite occasionnée par deux buts inscrits en l'espace de trois minutes par Ismail Diakité (35e mn) et Khassa Camara (38e mn). Les Etalons se sont réveillés lors de la deuxième partie de jeu mais il était trop tard pour éviter à la Mauritanie de signer sa première victoire sur le Burkina Faso, en sept confrontations.

Certainement frustré, au moment de faire son entrée sur le terrain, il a fait fi des consignes de l'adjoint de Duarte. «Banou joue parfois titulaire et vous critiquez. S'il y a une attitude que je déteste, c'est lorsqu'un joueur se dit qu'il sera titulaire et ne se donne pas à fond à l'entraînement» a regretté le technicien portugais.

Or, celui-ci revient de blessure et n'a pas joué, jusque-là, le moindre match avec son équipe. Cyrille Bayala et Banou Diawara qui pallient honorablement souvent les absences de certains cadres n'ont pas eu la confiance du coach. Banou n'a pas eu son apport habituel lorsqu'il sort du banc.

Avec ces multiples absences, c'était une occasion dorée pour certains jeunes de se faire valoir. L'on a même cru que la rencontre allait révéler d'autres «Traoré». Que nenni ! Les novices comme Abou Ouattara et des Zackaria Sanogo ont plutôt confondu vitesse et précipitation.

