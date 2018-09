Angola: Basketball - Le pays et le Cameroun ouvrent le groupe E de qualification

Luanda — L'équipe nationale senior masculine de basket-ball commence vendredi dans la ville tunisienne de Rades, la deuxième étape de qualification pour le mondial de 2019 face au Cameroun, son principal adversaire du groupe E dans la lutte pour une place à l'épreuve de la Chine, en vertu de l'égalité des points.

Les deux formations ont dix points, mais les Camerounais ont l'avantage sur les paniers de différence résultant de 438 convertis et 381 consentis (+57) en six matchs contre 371 marqués et 369 soufferts des Angolais (+2 Angolais), en autant de matches, dans une série menée par le pays hôte, la Tunisie, avec 12 points.

Venant de différents groupes de la ronde de qualification précédente, Angola (3e au classement africain) et le Cameroun (7) se sont rencontrés, pour la première fois depuis le « fameux » défi du quart de finale de l'Afrobasket2011, à Madagascar, gagné par un score serré (84-83) par l'équipe angolaise, ce qui a entraîné le départ de l'entraîneur Michel Gomez.

Pour parvenir à cette étape, le cinq national a mené le groupe C, où il était avec l'Egypte, le Maroc et la RD Congo, avec quatre victoires et deux défaites, alors que ses adversaires avaient le même registre dans la série (4 victoires et 2 défaites) , dont la première place était occupée par la Tunisie.

Le second tour aura lieu du 30 novembre au 2 décembre, dans un lieu à définir.

Cependant, l'équipe technique dirigée par l'Américain William Voight devra également définir ce mardi, le groupe de 12 à cette mission, étant actuellement en stage précompétitif au Royaume d'Espagne avec 15 joueurs.

Voici la liste: Pedro Bastos, Hermenegildo Mbunga, Leandro Conceição, Edson Ndoniema, Leonel Paulo, Reggie Moore, Gerson Domingos, Yanick Moreira, Carlos Morais, Egidio Ventura, José António Júlio Afonso, Mutu Fonseca, Mohamed Cissé et Jone Pedro. Douze équipes, réparties en deux séries de six, disputent les cinq places vacantes que le continent à droit pour la première fois, au mondial qui se tiendra en Chine du 31 août au 15 septembre 2019. La ville de Lagos abrite le groupe F, composé d'hôtes (Nigeria), le Sénégal, le Rwanda, la République Cetrafricaine, la Côte d'Ivoire et le Mali.

Calendrier du groupe E:

Le 14 septembre

Angola - Cameroun (16:30)

Tunisie - Maroc (19h)

Egypte - Tchad (21:30)

Le 15 septembre

Cameroun - Maroc (16:30)

Tunisie - Egypte (19:00)

Angola - Tchad (21:30)

Le 16 septembre

Tchad - Maroc (16:30)

Angola - Tunisie (19:00)

Cameroun - Egypte (21:30).