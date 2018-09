Angola: Les marines angolaise et portugaise échangent leurs expériences

Luanda — Les délégations des marines angolaise et portugaise ont entamé lundi, à Luanda, des échanges d'expériences, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié existantes entre les homologues et les respectifs pays.

Pour l'échange d'expériences, le navire de patrouille océanique "Viana do Castelo", avec 54 soldats, entre marins, plongeurs et équipe médico-sanitaire, qui vont aborder des questions sur les zones de mer et de sécurité maritime, la législation et la gouvernance, outre la fourniture de soins de santé à la population locale.

En Angola, la délégation portugaise a l'intention de poursuivre un travail de coopération entre les deux pays et de développer certaines actions avec l'académie navale, en embarquant des cadets pour des exercices en mer.

Selon le capitaine de mer et guerre de la Marine portugaise, Nuno Bragança, jusqu'au 19 de ce mois, seront développées des actions avec les organes spéciaux de la marine angolaise, ainsi que d'autres activités de coopération.

Il a indiqué qu'en ce qui concerne l'action humanitaire, il dispose d'une équipe médicale chargée de développer des actions de soutien à la médecine et aux populations, en général dans le domaine de l'aide médicale et sanitaire.

Il a également déclaré qu'ils réaliseraient une simulation de missions dans le cadre de l'immigration clandestine, dans la municipalité d'Ambriz, dans la province de Bengo, activité qu'ils encouragent souvent en mer Méditerranée.

Le responsable de la Marine portugaise a souligné que l'Angola se fortifie dans le sens de renforcer de plus en plus sa sécurité maritime.

Pour la commandante du navire Viana de Castelo, Vânia de Carvalho, le navire de patrouille océanique assume l'autorité de l'État en mer et effectue donc des missions et diverses activités dans le domaine de la surveillance et de la patrouille, tant sur le plan économique comme scientifique.

Il est également capable de mener d'autres missions avec des forces à bord, ainsi que des activités de secours humanitaire, avec une forte présence en mer Méditerranée et au niveau des pêches dans l'Atlantique Nord.

Sortie du Portugal le 20 août, la délégation retournera au Portugal le 29 octobre, après des activités similaires dans les républiques de São Tomé-et-Príncipe, au Cap-Vert et en Côte d'Ivoire.