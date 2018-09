Algérie/Egypte: Coupe de la CAF - L'USM Alger déjà concentré sur son adversaire

Après avoir validé son billet pour les 16èmes de finale de la Coupe arabe des clubs de football, l'USM Alger se concentre désormais sur la Coupe de la CAF.

Dimanche prochain, les gars de Soustara se déplace à Port Saïd en Egypte pour affronter Al Masry Club en quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football.

« Maintenant il faut se concentrer sur notre prochain match et rien d'autre. On doit penser à la Coupe de la CAF que l'on retrouvera dès dimanche.

En tout cas, le moral est bon surtout après nos derniers résultats et je pense que l'on est prêts à retrouver la Coupe de la CAF, a confié défenseur usmiste, Mohamed Rabie Meftah, dans des propos relayés par competition.dz. On s'attend à ce que ça soit un match difficile.

On sait que notre adversaire pratique un beau football et qu'il faudra rester concentré tout au long de la rencontre pour réussir un bon résultat. En tout cas, notre objectif est de réussir un bon match et ainsi être dans les meilleures conditions possibles avant le match retour, a ajouté le joueur.

Pour le moment on est arrivés jusqu'en quart de finale, le plus important c'est de réussir à faire un bon résultat lors de ce match aller en Egypte. Si on le fait on devra ensuite gérer notre match retour. Il ne faut pas se précipiter et surtout, il faudra tout donner afin d'aller le plus loin possible. »

Il faudra maintenant oublier la Ligue 1 Mobilis et la Coupe arabe et se tourner vers la Coupe de la CAF.