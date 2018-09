Congo-Brazzaville: Patrimoine - Le Premier ministre appelle au respect des forêts et réserves naturelles

Clément Mouamba a visité, le 11 septembre, la forêt de la Patte-d'oie, menacée de destruction à la suite de certains actes inciviques. Sur les lieux, le chef du gouvernement a invité la population de Brazzaville à préserver les aires protégées.

Accompagné de la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan-Nonault, et celui de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou, Clément Mouamba a précisé que l'objectif de sa visite était d'aller toucher du doigt la réalité.

« Nous avions reçu plusieurs rapports qui décrient que la réserve naturelle de la Patte-d'oie est menacée de destruction par certains individus inconnus. Sur place, nous venons donc de le constater, qu'effectivement il y a un groupe de personnes bien organisées qui dévastent frauduleusement notre espace naturel qui, depuis des années 1970 et 1980, était bien protégé et très bel. Aujourd'hui, il est en dépérissement », a déploré le chef du gouvernement, constatant que ces individus ont brûlé et dévasté plus d'un hectare sur ce site situé à cent mètres de la voie goudronnée et à quelques encablures d'une station d'essence.

Des actes à sanctionner

Pour le Premier ministre, les auteurs de ces actes doivent être réprimandés et sanctionnés car il s'agit d'un crime économique et environnemental. D'autant plus que cet endroit est protégé par la loi et en plus, dans ses environs, il y a, en dehors des stations d'essence, des bâtiments administratifs sensibles, des ambassades et le palais du parlement sans oublier le siège de l'Union européenne.

« Lorsqu'une personne prend l'initiative de venir détruire un tel espace, placé en plein centre-ville en utilisant le feu, cela constitue un crime et un danger pour la population. Ces actes doivent cesser », a-t-il instruit, avant d'assurer que le gouvernement enquêtera sur la question pour démasquer ces inciviques.

En effet, cette descente sur les lieux montre, selon le chef du gouvernement, l'importance et les vertus de l'arbre. Il a indiqué que la destruction des arbres et des essences protégés est classée comme un acte contraire à la volonté politique du chef de l'Etat qui a institué une journée réservée uniquement pour les arbres.

« Le gouvernement va travailler pour trouver les moyens capables de renforcer la protection de ces lieux. Nous allons aussi chercher la possibilité de replanter ces arbres détruits. D'autant plus que nous avons beaucoup de projets pour cette forêt », a promis Clément Mouamba.

Instruisant les services de police ainsi que les départements compétents à porter plus d'attention à ces lieux, notamment en veillant pour que ces actes ne se reproduisent plus, le Premier ministre a conclu que tous les citoyens devraient oeuvrer à la protection des forêts car à travers elles, le pays tire ses ressources. « C'est à nous l'Etat et la population d'être vigilants. Parce que si ce feu, par exemple, prenait de l'ampleur, ce serait insoutenable dans la ville, notamment avec la station d'essence qui s'y trouve à ses côtés », a-t-il lancé, en félicitant ceux qui l'on informé de la situation.

Notons que sur les lieux, des producteurs de charbon ont creusé une dizaine de trous d'environ trois mètres de long et quelques tunnels.