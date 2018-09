Congo-Brazzaville: Finances publiques - Le Congo veut améliorer sa performance sur le marché de capitaux

Entre mai 2017 et mai 2018, les six Etats de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont pu lever plus d'un milliard deux cent seize millions FCFA par émissions de titres publics sur le marché de la BEAC. En cette période de crise financière, ces chiffres font de l'institut d'émission commune au Cameroun, au Congo, au Gabon, à la Centrafrique, au Tchad et à la Guinée équatoriale, un important pourvoyeur de fonds pour ses Etats-membres.

« Durant ces douze derniers mois, nous avons adopté et mis en œuvre une batterie d'actions visant à améliorer la perception sur la destination Congo ainsi que nos performances sur le marché. Les négociations en cours avec le Fonds monétaire international sont l'illustration parfaite d'une démarche visant à améliorer à la fois la transparence et la discipline dans la gestion des Finances publiques », a indiqué Henri Loundou.

« Emission et gestion des valeurs du trésor », c'est le sujet central de la concertation. La stratégie de la partie congolaise est claire. A en croire le directeur de cabinet du ministre des Finances et du budget, Henri Loundou, elle consiste à diversifier les sources de financement de l'Etat par un recours accru au marché sous- régional.

Sur les treize SVT agréés par le Congo, à peine deux ou trois participent aux séances de souscription lancées par le Trésor public. C'est ainsi que la BEAC a été désignée pour réguler les opérations au Congo et dans le reste de la sous-région. Une réunion de concertation réunit, à ce sujet, depuis le 11 septembre à Brazzaville, des cadres du Trésor, les représentants des SVT et experts de la BEAC.

