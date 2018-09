Algérie: ANP - Gaïd Salah supervise le déroulement d'un exercice démonstratif à Béchar

- Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a supervisé mardi le déroulement d'un exercice démonstratif avec munitions réelles "Iktissah 2018" au 2ème jour de la visite de travail et d'inspection qu'il effectue à la 3ème Région Militaire à Béchar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

A l'entame, le Général de corps d'Armée a écouté l'exposé du Général-major Saïd Chengriha, Commandant de la 3ème RM, portant sur l'idée générale de l'exercice et les différentes étapes de son exécution, comme il a suivi une présentation donnée par le Commandant du secteur opérationnel sud de Tindouf et les présentations des différents échelons de commandements, précise la même source.

"Cet exercice tactique avec munitions réelles, exécuté sous le thème "Le premier groupement de forces en offensive à partir du contact direct avec l'ennemi" a vu la participation des unités organiques et des unités élémentaires relevant du secteur opérationnel sud de Tindouf et a pour objectif d'examiner l'état-prêt des unités du secteur, ainsi que de perfectionner les commandements et les états-majors à la conduite des opérations, de développer leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution et enfin de les mettre dans des conditions de combat réel", indique le communiqué.

Au niveau du champ de tirs dudit secteur opérationnel, le Général de corps d'Armée a suivi de près les actions de combat menées par les unités engagées relevant des Forces terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire.

"Des actions menées avec professionnalisme durant toutes les phases, avec des niveaux tactique et opérationnel très satisfaisants, reflétant une rigueur de planification et d'organisation de haut niveau ainsi que la compétence des cadres dans le domaine du montage et de la conduite des différentes actions de combat et le savoir-faire et l'aptitude des personnels à maitriser les différents systèmes d'armement et des équipements mis en service, ce qui a contribué amplement à la réalisation de très satisfaisants résultats, notamment en terme de précision des tirs", selon le communiqué.

A l'issue de l'exercice, le Général de corps d'Armée a tenu une rencontre avec les éléments des unités participantes, les félicitant pour les "grands efforts" consentis tout au long de l'année, particulièrement lors de la préparation et l'exécution de cet exercice couronné par un "total succès".

"Les objectifs escomptés de ces exercices tactiques d'essai revêtent une importance majeure pour le processus de développement de nos Forces armées car ils mettent la lumière, d'une façon correcte, juste et concrète, sur le degré de l'adaptation de l'aspect théorique représenté par les programmes de préparation au combat, avec l'aspect pratique qu'est l'exécution annuelle de ce genre d'exercices que nous considérons comme un chemin aboutissant dans la démarche de développement du corps de bataille de l'ANP. Or, la réussite ne pourrait être atteinte que si elle sera palpable et appuyée par des résultats concrétisés sur plus d'un plan", a souligné le Général de corps d'Armée.

En fait, la démarche de développement graduel constitue l'objectif primordial auquel le Haut commandement de l'ANP a conféré, ces quelques dernières années, un intérêt particulier qui a donné ses fruits grâce aux orientations clairvoyantes et au soutien immuable de son Excellence, Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", a ajouté Gaïd Salah, précisant que "ces fruits qui ne cessent de permettre, grâce à Allah Le Tout-Puissant, de mettre en valeur la véracité des efforts persévérants dans tous les domaines du métier du militaire".

"Des efforts avec lesquels nos Forces armées ont pu concrétiser, dans peu de temps, plusieurs réalisations de valeur et ce, en s'appuyant sur une vision claire dégageant une stratégie intelligente dans tous ses paramètres et ses dimensions. Une vision qui s'articule essentiellement sur la valorisation absolue de nos capacités sur lesquelles nous nous appuyons, après Allah, dans notre démarche de persévérance à réussir quelles que soient les circonstances" (Gaïd Salah)

Il a en outre exhorté l'ensemble à maintenir toujours une "parfaite disponibilité pour faire face à tous les actuels et futurs défis afin de pouvoir défendre l'Algérie ainsi que sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité".

"L'ensemble de ces actions réussies qu'est le fruit mérité de tant d'efforts fournis et de grands sacrifices consentis sur le terrain confirme certainement ce que l'ANP recèle comme potentiels et dénote de la lucidité de la mobilisation adéquate de ces potentiels en se référant essentiellement au bon accompagnement de nos objectifs légitimes et ambitieux", a-t-il relevé, soulignant que "des objectifs que nous voulons toujours parfaitement adéquats avec les fondements de notre identité nationale aux spécificités singulières ayant trait à l'histoire et à la géographie, aux valeurs nationales authentiques et prestigieuses et aussi aux principes immuables qui demeurent toujours confrontés à plusieurs enjeux d'actualité et d'avenir".

"Pour cela, une force pour protéger ces principes et un appui pour les soutenir s'avèrent indispensables. Telle est la mission de nos Forces armées et tel est leur éternel message de vocation", a asséné le Général de corps d'Armée.

A l'issue de sa visite, il a procédé à l'inspection des unités et des unités élémentaires ayant participé à l'exécution de l'exercice tactique "Iktissah 2018" et a par la suite suivi les interventions des cadres et personnels dudit secteur qui ont réitéré leur "immuable engagement" à demeurer fidèles au legs de leurs valeureux ancêtres.