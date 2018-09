Algérie: Un projet de complexe de gestion et de valorisation énergétique des déchets début 2019

Il a rappelé les réalisations accomplies par la wilaya d'Alger et le ministère de l'environnement, particulièrement l'élimination de 500 points noirs à Alger qui ont été transformés en espaces publics et verts.

Mme Zerouati a souligné l'impératif de trouver des solutions opérationnelles de transport et de transfert des déchets, à l'instar de la création de centres de transit et de tri des déchets valorisables, pour gagner du temps.

Lors d'une rencontre avec le Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et les autorités locales de la wilaya, Mme Zerouati a indiqué que ce projet, d'une valeur de 30 milliards de da, permettra de prendre en charge les déchets dans quatre wilayas: Alger, Blida, Boumerdes et Tipasa.

Alger — Un projet de complexe de gestion et de valorisation énergétique des déchets est prévu début 2019 en vue de réduire les déchets de 30 %, a déclaré lundi la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati.

