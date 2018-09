Algérie: Tennis - Coup d'envoi championnat d'Afrique des 14 ans et moins à Bachdjarah

Les tableaux "simple et double" sont dirigés par le juge-arbitre, Hakim Fateh assisté de Abderrahmane Chérifa. La direction du tournoi est assurée par Hamza Khelassi, directeur de l'organisation sportive et des compétitions (DOSC) à la FAT.

L'encadrement des sélectionnés algériens est assuré par Mohamed Bouchabou DTN de la FAT et par les entraîneurs nationaux Wakil Keciba et Omar Bessaad.

"Notre objectif principal est de remporter le titre africain chez les filles et nous misons spécialement sur la jeune joueuse Bouchra Mebarki qui est championne arabe et d'Algérie en titre pour atteindre cet objectif. Elle a toutes les qualités pour être sacrée même si la concurrence s'annonce rude en présence des Egyptiennes et des Sud africaines. Chez les garçons, Brahimi est capable d'atteindre le dernier carré et peut-être même jouer la finale" a ajouté le DTN.

"Au début, nous avons engagé quatorze athlètes mais le jeune Benosmane a déclaré forfait pour cause de blessure. Selon le système de participation, quatre garçons et cinq filles algériens se sont qualifiés directement grâce à leur classement sur la scène africaine car ils figurent parmi les 20 meilleurs, alors que le reste prend part au tournoi à la faveur des wild-cards (invitations, ndlr)", a ajouté la même source.

