Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MC Oran sonne le réveil, le président indécis sur le successeur de Badou Zaki

"Si l'ex-préparateur physique était parti, c'est à cause de Badou Zaki. A l'arrivée, l'équipe a effectué une mauvaise préparation, et cela s'est vérifié encore une fois lors de ce match contre l'ASAM que nous avons terminé très difficilement puisque les joueurs n'ont pas pu tenir le coup lors du dernier quart d'heure", a-t-il encore dit, lui, qui avait rejoint le staff technique des Oranais après le retour de l'équipe de la Turquie.

Bekadja, qui a dirigé les "Hamraoua" en compagnie de l'entraineur de l'équipe de la réserve, Aissa Kinane, lors du match face à l'ASAM, en a également profité pour remettre en cause le travail réalisé durant l'intersaison, plus particulièrement au cours du stage effectué en Turquie et qui a duré trois semaines.

"J'ai du respect pour tous les entraîneurs cités mais je peux affirmer que pour le moment je n'ai contacté aucun autre entraîneur, car avant de le faire, il faudra d'abord résilier le contrat qui nous lie avec Badou Zaki, or jusque-là, il n'a pas donné signe de vie. On doit le rencontrer, ou son représentant, pour justement tout tirer au clair", a déclaré le boss oranais à la presse.

