Guinée: Incendie à Conakry - L'incroyable sauvetage d'un enfant de 3 ans par un soldat guinéen

Le capitaine Amirou Diallo avait plus de 25 ans d'expériences dans les missions des Nations-unies à… Plus »

Si je mourrai, je serai mort avec fierté et on allait dire à mes enfants que, votre père est mort dans l'incendie en voulant sauver la vie d'un petit innocent. J'aime mon pays et j'ai sauvé ce drapeau rouge jaune vert que j'ai à l'épaule", aurait-il dit selon les propos toujours rapportés par Mory Kaba sur son compte Facebook.

C'est ainsi qu'il se lance dans cette mission presqu'impossible. Dans la fournaise des flammes, il parvint à sauver l'enfant. A sa sortie, il est acclamé par une foule d'assistance. Humble et modeste, Cheick Mouctar Soumah se réjouit d'avoir sauvé une vie. "J'ai défendu la valeur de notre drapeau et de notre armée.

