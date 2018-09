Tunisie: CAF Ligue des Champions - Espérance de Tunis avec Mbarki, Chaâlali et Bguir de retour

Lors de cette édition, qui regroupe 50 formateurs et une vingtaine d'intervenants tunisiens et étrangers,… Plus »

La Confédération Africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema Weyesa pour le match des quarts de finale aller de la Ligue des Champions d'Afrique entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel. Tessema sera assisté du congolais Olivier Safari Kabene et de l'éthiopien Temesgin Samuel Atango.

A l'occasion de la réception des gars de Sousse, le coach des San et Or de Tunis, Khaled Ben Yahia, pourra compter sur Iheb Mbarki, Ghaylen Chaâlali et Saâd Bguir. Les trois joueurs ont récupéré de leurs blessures et se sont entrainés avec le groupe lundi.

