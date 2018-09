Congo-Kinshasa: Législatives - Qui seront les candidats?

C'est fini pour le député MLC Fidèle Babala, écarté tout comme Jean-Pierre Bemba à cause de sa condamnation pour subornation de témoin. Parmi les repêchés en revanche on trouve deux anciens gouverneurs Alex Kande dans le Kasaï Central et Jean-Claude Bahende pour l'Equateur, ainsi que Henriette Wamu, alliée à l'UDPS. Elle faisait partie des 13 personnalités recalées par la Ceni pour défaut de nationalité. On ne sait pas encore ce qui a motivé ces décisions de la cour.

Après les candidats à la présidentielle, la Cour constitutionnelle de RDC se penche désormais sur les recours concernant les candidats aux élections législatives. En théorie selon le calendrier, elle a jusque ce mardi soir au plus tard pour notifier à la commission électorale ses décisions. Mais elle n'a pas fini. Pour le moment 39 arrêts ont été rendus sur 189 selon le greffe de la cour. Et 8 candidats repêchés.

