Togo: Crise politique - Jusqu'où ira la rigidité des deux camps

On ne le dira jamais assez, Faure est à la fois le problème et la solution de cette crise togolaise qui suscite de la curiosité au-delà des frontières du pays, en ce sens que des 16 Etats membres que compte la CEDEAO, il n'y a que le Togo qui soit en marge de la dynamique des alternances. Ce pays est en quelque sorte le seul mouton noir de la sous-région.

La plus grande menace reste le risque de glissement du calendrier électoral avec pour conséquence, un scénario à la congolaise. Le Togo pourrait donc glisser dans une zone de non-droit favorable au plus fort, en l'occurrence le pouvoir, ce qui mettrait sous éteignoir les aspirations du peuple à l'alternance démocratique.

Mais, depuis que ces deux entités ont pris la résolution de faire asseoir la classe politique sous l'arbre à palabres en désignant le président guinéen, Alpha Condé et son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo comme médiateurs, la ligne de fracture reste toujours intacte entre les protagonistes. Parce que, dans la situation du Togo, on a affaire à des politiques qui semblent se figer dans la posture du "tout ou rien".

Toute situation qui impacte négativement l'économie nationale et qui inquiète les pays voisins, notamment ceux de l'hinterland, étant donné que le port de Lomé est , pour le Sahel, l'un des principaux débouchées sur la mer. C'est dire si cette crise togolaise est potentiellement lourde de conséquences pour la sous-région. C'est en cela qu'il faut saluer l'initiative de la CEDEAO et de l'Union africaine (UA) de créer un cadre de dialogue politique entre les protagonistes de la crise.

Mais la majorité présidentielle ne l'entend pas de cette oreille et lutte de toutes ses forces pour sauver le fauteuil du chef de l'Etat, au-delà même de 2020. C'est là toute la problématique de la crise togolaise qui cristallise les attentions depuis plusieurs mois autour du sort d'une seule personne : Faure Gnassingbé. Et depuis un an maintenant, l'opposition a opté de contester dans la rue, organisant régulièrement des marches souvent réprimées dans le sang, par les forces de l'ordre.

En effet, depuis des mois, le pouvoir et l'opposition sont à couteaux tirés sur la question de l'alternance au sommet de l'Etat, l'opposition cherchant à mettre fin à un demi-siècle de règne de la dynastie Gnassingbé, qui se traduirait par l'impossibilité pour Faure, le successeur du père, de prétendre à un troisième mandat. Ou même de débarrasser illico presto le plancher, c'est-à-dire de partir à la fin de son second mandat en 2020.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.