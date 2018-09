Congo-Kinshasa: L'opposition tente de mettre en place une stratégie commune pour la présidentielle

"Ce serait une déception si les hommes politiques congolais ne soient pas en mesure de transcender leurs égos. Au même moment, la candidature commune devrait être la résultante d'un critérium. L'Est de la République Démocratique du Congo a fait 51 % d'enrolés. Visiblement, le candidat commun de l'opposition s'il est de l'Est, il part favori pour battre en plaque couture le candidat du pouvoir ", avant d'ajouter "que la démarche exige un critérium."

"La question de la candidature unique de l'opposition, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est la crédibilité des élections. Parce que nous ne pouvons pas aller aux élections tant qu'il y a la machine à voter, tant que le fichier électoral est déjà boutiqué d'avance... Et là ça ne va pas nous permettre d'aller aux élections crédibles et apaisés", estime Augustin Kapila communicateur du parti Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS qui voit les choses autrement.

