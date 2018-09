Tanzanie: Le président Magufuli conseille aux femmes d'arrêter la contraception

Anna Henga est la directrice du LHRC, le Centre d'aide juridique et des droits de l'homme, basé à Dar es-Salam : « Cela nous ramène des années en arrière quand nous n'avions pas de politique de contrôle de la natalité. Cette déclaration risque d'affecter la mise en oeuvre de nombreuses initiatives. Un exemple, récemment le ministre de l'Education avait un projet de loi favorisant le retour des filles à l'école, mais quand le président à dit, "désormais les filles enceintes ne doivent pas aller à l'école", tout s'est arrêté, le ministre a commencé a se faire l'écho de ce que le chef de l'Etat avait dit . Et jusqu'à présent, le projet de loi est dans un tiroir. Je suis sûre que ces propos ne seront pas écrits, mais dans la pratique tout va changer ».

Plus de contraceptifs, c'est l'avis du président tanzanien John Magufuli. Connu pour ses prises de position controversées, il a dimanche dernier 9 septembre appelé les femmes à « abandonner » tout moyen de contraception, estimant qu'il est important de se reproduire. Une déclaration publique au cours de laquelle le chef de l'Etat a mis en garde son peuple contre les avis extérieurs. Une déclaration qui suscite de vives réactions au sein de l'opposition et de la société civile tanzanienne.

