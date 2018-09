Cameroun: Les séparatistes attaquent un convoi de bus à Bamenda

De violents accrochages entre l'armée et des combattants séparatistes ont été… Plus »

La persistance de ces violences laisse planer le doute sur la tenue effective du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain, dans ces deux provinces anglophones. Neuf candidats sont en course pour cette élection présidentielle, dont le président sortant, Paul Biya, âgé de 85 ans et candidat naturel du RDPC au pouvoir, qui brigue ainsi un septième mandat consécutif.

Depuis octobre 2016, les deux provinces anglophones du pays sont plongées dans de vives tensions. De simples manifestations corporatistes se sont transformées en des revendications indépendantistes, voire sécessionnistes. Depuis, les attaques sont devenues récurrentes et plus d'une centaine de forces de l'ordre ont été tués, selon le gouvernement. Les violences se sont multipliées depuis l'arrestation du cerveau de ce mouvement sécessionniste, Sisiku Ayuk Tabe et de neuf de ses partisans.

"Quoi qu'il nous en coûte, notre nation demeurera unie. Une poignée d'individus, mû par la boulimie du pouvoir, assoiffé de sang, ne saurait prendre en otage 25 millions de camerounais déterminés à se battre pour maintenir l'intégralité territoriale de leur nation. La baisse de ces violences annonce l'efficacité des mesures qui sont prises. Deutsch Welle est suivie par beaucoup de gens, y compris les sécessionnistes. Si je déroule le programme du gouvernement aujourd'hui, je n'aurais pas été à la hauteur de ma responsabilité de protecteur de nos forces de défense et de sécurité", déclaré Issa Tchiroma Bakary, qui défend l'"unité territoriale" du Cameroun et pour qui, la situation est sous contrôle.

L'attaque a été perpétrée dans le village Akum par des hommes armés, situé à quelques encablures de Bamenda et a fait un mort- le chauffeur d'un bus- et de nombreux blessés.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.