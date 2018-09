Cote d'Ivoire: Affrontements entre étudiants et forces de sécurité à Abidjan

Sur les 6 000 FCFA de frais de scolarité, payables en ligne, environ 30% doivent revenir au Coges de chaque établissement pour l'entretien des infrastructures et du matériel de l'école. Donc pour la Fédération estudiantine, aucune raison de demander plus de sous.

Des étudiants essentiellement membres de la Fesci, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Elle dénonce ce qu'elle appelle les frais annexes d'inscription qui sont réclamés aux élèves par les écoles du primaire et secondaire, et qui viennent s'ajouter aux frais de scolarité. Le syndicat étudiant a déjà empêché la rentrée dans plusieurs écoles du pays.

En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire s'annonce difficile et très mouvementée. Mardi 11 septembre à Abidjan, des affrontements ont eu lieu entre des étudiants et les forces de l'ordre.

