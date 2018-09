Togo: Le coach togolais, Jules Koudjodji, signe à Espoir FC du Bénin

On peut d'ailleurs miser sans hésitation que que ce sont là ces atouts qui ont amené le président du Club, Gilles GBAGUIDI, à lui faire confiance et à lui tendre un tel contrat.

Il devra dès lors marcher sur les plates bandes de feu Olivier Yaro, bien connu des Togolais et qui y a fait un tour entre 2015 et 2016, sans succès dans sa tentative de faire remonter ce club. Jules Koudjodji devra dès lors faire mieux que ce prédécesseur en y apportant sa touche personnelle et tout ce dont il dispose en tant que jeune technicien diplômé de licence UEFA B en Allemagne et licence C CAF puis B CAF au Togo.

