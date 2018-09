Burkina Faso: Procès Diendéré - Le lieutenant Honoré Gorgo s'explique

Au Bénin, plus de 700 camions sont toujours bloqués à la frontière nigérienne suite… Plus »

Le lieutenant Honoré Gorgo reconnaît que si le chef d'état-major général des armées avait dès le début de l'arrestation et la séquestration des autorités de la transition donné « des directives claires, on n'en serait pas là ».

Le lieutenant Honoré Gorgo fait partie des accusés qui ont reçu les compliments du parquet et des avocats des parties civiles devant le tribunal pour la constance dans leur déclaration. Le lieutenant a expliqué comment il a confié des missions à plusieurs soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle : « J'ai instruit le sous-lieutenant Zagré d'empêcher tout rassemblement à la place de Nation pour éviter des affrontements », a reconnu l'accusé devant le tribunal. Le lieutenant Honoré Gorgo affirme que son supérieur hiérarchique, chef de corps par intérim du RSP, lui aurait dit de faire réintégrer en caserne tous les hommes qui patrouillaient et laisser le général Gilbert Dienderé et les politiciens « gérer la crise ».

Le lieutenant Honoré Gorgo a été cité par plusieurs accusés durant leur comparution devant le tribunal. En sa qualité de commandant d'une unité, au sein du groupement des unités d'intervention de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, plusieurs soldats ont déclaré avoir reçu ses instructions dans le cadre des missions durant la tentative de coup d'Etat. Accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtres, coups et blessures volontaires, l'officier rejette toute participation dans l'arrestation et la séquestration des autorités de la transition.

