Togo: Législatives et réformes sont dans les tuyaux

Pour épauler la Céni, la Cedeao enverra dans une semaine à Lomé des experts électoraux, des conseillers en droit constitutionnel et des observateurs afin de s'assurer que le processus de préparation s'effectue dans la plus grande rigueur.

'Les réformes seront faites dans les délais requis notamment au même moment que compte rendu sera fait, à la prochaine conférence des chefs d'état et de gouvernement le 22 décembre à Abuja, du bon déroulement et de l'issue des élections législatives, compte-rendu sera également fait de l'aboutissement des réformes constitutionnelles', a déclaré M. Bawara.

Côté Cedeao, on indique qu'il n'y a pas lieu de modifier le mode de fonctionnement et la composition de la Commission électorale (Céni) chargée d'organiser les législatives du 20 décembre. Il faudra la rendre simplement plus 'inclusive'. Certains partis de l'opposition n'ont toujours pas envoyé de représentant.

