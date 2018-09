Seychelles: Après avoir encadré l'augmentation de l'aide chinoise, l'ambassadeur aux Seychelles dit au revoir

Le Département de l'emploi des Seychelles mettra en place des mesures plus strictes afin de dissuader les… Plus »

«Elle est un diplomate très compétent et je suis sûr qu'elle travaillera aussi dur ou plus dur que moi afin de promouvoir de bonnes relations entre les deux pays», a déclaré Mme Jinsong.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1976, peu après l'indépendance de l'archipel de 115 îles. Le tourisme, la santé, la défense, l'éducation et la construction figurent parmi les domaines de coopération bilatérale existants entre les deux pays.

Cela comprend la restauration du parc d'attraction d'Anse Royale ainsi que des dons faits aux écoles et aux organisations non gouvernementales du pays », a déclaré Mme. Jinsong.

Le premier porte sur la coopération entre les deux pays dans le cadre de la ceinture économique de la Route de la soie et de l'Initiative de la route de la soie maritime du 21ème siècle. Le second vise à améliorer la coopération dans le secteur maritime grâce à un «partenariat bleu».

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.