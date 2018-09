Guinée: Le tour de chauffe de l'Ivoirien Jean Kacou DIAGOU chez le régulateur bancaire à Conakry

Le puissant patron du Groupe NSIA devra entre autres, présenter un plan stratégique de développement et de rétablissement des ratios prudentiels, convaincre de la pertinence de la promotion de l'égérie Christèle ZONGO DIENG au poste de Directeur Général Adjoint de NSIA BANK GUINÉE en dépit de sa participation active à la décrépitude de la banque. Confidentiel Afrique qui suit l'affaire reviendra en détails sur les temps forts de cette audition « particulière » dite de clarification et de vérité.

NSIA Bank Guinée est dans l'impasse. Idem pour le Groupe NSIA BANK qui n'affiche pas la grande forme financière pour des créances contractées par ses filiales du Bénin, de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, elles sont estimées à près de 300 millions d'euros. Le dinosaure Kacou Diagou joue au pompier sur tous les fronts (opérations bancaires, monétique, système informatique instable, évaluation, cotation, prise et gestion de risques ..).

