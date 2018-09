Burkina Faso: Référendum constitutionnel - Le Balai citoyen exige que l'argent prévu soit reversé aux Forces de défense et de sécurité

Le mouvement de la société civile estime que compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire, il serait opportun de faire adopter la Constitution de la Ve République par voix parlementaire et de remettre la somme prévue à la tenue du référendum à l'équipement des forces de défense et de sécurité.

Les participants ont donc demandé « au gouvernement et à l'ensemble de la classe politique de surseoir à la tenue du référendum et de recourir à la voie parlementaire pour l'adoption de la nouvelle constitution ». Aussi, ils ont « exigé que les ressources prévues pour l'organisation de celui-ci (environ 10 milliards) soient reversées dans l'effort de guerre contre le terrorisme afin de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de nos vaillantes forces de défense et de sécurité (FDS) et d'assurer un maillage complet et efficace de tout le territoire national ».

Notons que le Burkina Faso est confronté depuis janvier 2016 à une vague d'attaques terroristes visant la capitale Ouagadougou et d'autres localités situés au nord du pays. Le phénomène a pris de l'ampleur ces derniers mois où des attaques à répétition ont ciblé des positions militaires et paramilitaires dans les régions de l'Est, du Sud-ouest et du Nord.