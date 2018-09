Burkina Faso: Rentrée scolaire 2018-2019 - Le ministre Ouaro veut "rompre avec les livraisons tardives et les ruptures de stock"

Au Bénin, plus de 700 camions sont toujours bloqués à la frontière nigérienne suite… Plus »

S'exprimant autour de la problématique du manuel, le ministre a réaffirmé l'importance du livre dans l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Aussi, s'emploie-t-il à rompre avec les livraisons tardives et les ruptures de stock. Enfin cette commande sur place, participe pour le ministre de la volonté de dynamiser le secteur de l'économie et le secteur de l'emploi comme le stipule l'axe III du PNDES.

Le ministre OUARO conscient du manque des manuels sur le terrain et de l'imminence de la rentrée à fait le tour des 3 imprimeries devant livrer au MENA en début octobre 1. 855. 000 manuels. L'objectif est de s'assurer que la reproduction des manuels se déroule bien et la livraison se fera dans les délais fixés de commun accord. Cette commande une fois livrée, permettra au MENA qui dispose déjà dans ses stocks plus d'un million 800 mille manuels de faire face au besoin en livres du préscolaire, du primaire, et du non-formel , besoin estimé à plus de 3 millions .

