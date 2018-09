Angola: L'écrivain Pepetela de nouveau sur le marché des livres

Luanda — Le livre intitulé "Sua Excelência, de corpo presente" de l'écrivain Artur Pestana, plus connu sous le pseudonyme de "Pepetela" va être lancé sur le marché le 17 septembre à Luanda.

Dans cette œuvre, l'écrivain fait des critiques acerbes sur l'abus de pouvoir et aux systèmes totalitaires, déguisés en démocratie, écrite dans un humour intelligent.

"Par la maitrise qui lui est propre, Pepetela, un grand nom de la littérature angolaise et de la langue portugaise, surprend dans un style, dans la forme et la substance, avec son plus récent roman (Sua Excelência, de corpo presente", lit-on dans la préface.

L'histoire se passe, à un moment récent, dans un lieu indéterminé d'un certain pays africain. Du protagoniste et narrateur, dont le nom n'est pas connu. Tout ce que l'on connait, il était président d'un pays africain qui a connu une mort subite, atteint par une « maudite maladie qui a atteint tous les non prévenus ».

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos "Pepetela" est né à Benguela, en 1941. Licencié en sociologie à Alger, durant l'exil. Il fut dans la guérilla du MPLA, politique et gouvernant. Il fut professeur à l'Université Agostinho Neto à Luanda.

Ancien dirigeant des associations, particulièrement de l'Union des Ecrivains angolais (UEA) et de l'Association Culturelle et Récréative Chá de Caxinde.

Il a décroché le Prix Camões 1997, confirmant la place de choix qu'il occupe dans la littérature lusophone.