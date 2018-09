Angola: Le gouvernement belge renforce ses investissements avec le pays

Luanda — Le Royaume de la Belgique renforcera sa coopération avec les autorités angolaises dans les secteurs du diamant, de la défense et des transports, a annoncé le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders.

En Angola depuis lundi, le chef de la diplomatie belge a été reçu en audience mardi par le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, avec lequel il a abordé des questions d'intérêt bilatéral.

Didier Reynders a déclaré à la presse que son pays étendrait ses investissements sur le territoire angolais et, en ce sens, il sera relancé en 2019, la commission mixte Angola-Belgique.

Dans le cadre des réformes menées par l'Exécutif angolais, il a dit que la Belgique avait l'intention d'aider les autorités angolaises dans la commercialisation, le contrôle, la gestion et la production de diamants.

La Belgique, selon Didier Reynders, dans la région d'Anvers, a mis au point une nouvelle technique de contrôle des diamants purs et synthétiques et entend donc assurer la bonne gestion et la transparence du commerce des diamants.

Autre sujet qui a dominé l'audience, au Palais Présidentiel, a été la situation actuelle au Burundi et en République démocratique du Congo, au moment où la Belgique s'apprête à devenir membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU à partir de janvier 2019.

Au Burundi, pays africain de la région des Grands Lacs, la situation est préoccupante en raison de l'aggravation de la crise humanitaire, alors que la RDC organise des élections en décembre. L'intention du gouvernement belge est d'aider ces pays à parvenir à la paix.

La République d'Angola et le Royaume de la Belgique coopèrent depuis 1976. Le 26 avril 1983, ils ont signé un Accord de coopération économique, scientifique et culturelle qui établissait le cadre juridique du partenariat et instituait la Commission mixte.