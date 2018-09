Angola: Expo / Cuanza Sul commence jeudi avec 250 exposants

Sumbe — La quatrième édition de l'Expo-Cuanza Sul, qui se déroulera du 13 au 16 septembre prochain, aura la participation d'au moins 250 exposants nationaux et étrangers, mettant en lumière les Capverdiens, les Brésiliens, les Namibiens, les Zimbabwéens et les Portugais.

Des hommes d'affaires nationaux des provinces de Luanda, Benguela et Huila, ainsi que des entreprises étrangères implantées en Angola participeront à l'événement sous le slogan "Cuanza Sul vers le développement productif de l'agro-industrie et de la pêche".

S'adressant mardi à la presse, dans la municipalité de Porto-Amboim, l'administrateur de la société Calas, organisatrice de l'Expo, Carlos Santos Calas, a déclaré que les stands étaient en cours de montage.

Il a dit que pendant quatre jours, les entreprises exposeront des produits du secteur du commerce général, agro-industriel et de la pêche, la banque, l'assurance, du pétrole, des solutions technologiques, la construction et la décoration, l'industrie culturelle, la fabrication, l'hôtellerie et le tourisme, l'éducation et la formation, le transport et la logistique, les machines et équipements et les prestataires de services.

L'objectif de la foire, selon l'interviewé, est de relancer et de dynamiser l'économie de la province de Cuanza Sul, en établissant à cette fin des partenariats commerciaux stratégiques et en favorisant la capture d'investissements privés.

Elle vise également à créer des opportunités, à attirer des investisseurs grâce à la diffusion des potentialités et opportunités d'affaires existantes dans la province, à contribuer à la reprise et à la relance de l'activité industrielle et à identifier et impliquer des acteurs publics et privés qui, directement ou indirectement, promeuvent la mise en œuvre du plan de développement stratégique et la lutte contre la pauvreté et l'exode rural en injectant des capitaux et en créant des emplois.