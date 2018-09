Cameroun: Zone anglophone - Accrochage meurtrier entre hommes armés et soldats à Buea

De violents accrochages entre l'armée et des combattants séparatistes ont été enregistrés ce mardi 11 septembre dans diverses localités du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. A l'instar de Buea où des hommes armés ont pris le contrôle pendant des heures de l'une des principales voies d'accès à la ville avant d'être repoussés par l'armée. Les affrontements avec les forces de l'ordre et de sécurité ont fait plusieurs morts.

Aux premières heures de la matinée, des hommes armés ont bloqué l'accès à la ville de Buea. Ils ont érigé des barricades sur plusieurs dizaines de mètres à l'aide des étals de marché et des pneus de voiture sur lesquels ils ont allumé des gigantesques brasiers.

Plusieurs témoins ont rapporté que les assaillants ont tiré en l'air et forcé les habitants à s'enfermer chez eux. L'intervention des forces de l'ordre et de sécurité les a contraints à battre en retraite après une vive opposition, faisant un mort côté policier et au moins quatre morts du côté des assaillants.

Dans le même temps, dans le Nord-Ouest, près de la ville de Bali, les militaires ont mené des raids sur des positions tenues par les combattants se réclamant de la République autoproclamée d'« Ambazonie ».

Selon une source policière, quinze de ces combattants ont été abattus. Les militaires ont par ailleurs récupéré une dizaine de fusils de fabrication artisanale, un important stock de munitions et quinze téléphones portables.