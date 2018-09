Maroc: L'OCP fournira de l'engrais phosphaté au Ghana

Le drame de douze enfants et de leur entraîneur de football, extraits après deux semaines sous terre d'une… Plus »

En vertu de cet accord, rapporte la MAP, le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture et le Groupe OCP travailleront en concertation pour optimiser la chaîne de valeur des engrais dans ce pays afin de fournir aux agriculteurs des engrais sur mesure à des prix abordables, fait savoir la même source.

Paraphé par le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture et OCP-Ghana, ce protocole d'accord vise à développer la chaîne de valeur des engrais et de l'écosystème agricole du Ghana, dans le cadre du programme de promotion des engrais, lancé par le gouvernement du Ghana, indique lundi un communiqué de l'OCP-Ghana.

L'Office chérifien des phosphates (OCP) et le gouvernement ghanéen ont procédé, récemment à Accra, à la signature d'un protocole d'accord pour l'approvisionnement de ce pays de l'Afrique de l'Ouest en engrais phosphatés adaptés aux besoins des sols et des cultures locales.

