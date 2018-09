Congo-Brazzaville: Coopération - Sipho Pedros Sabuka, Bart De cuyper et Zine Hrizou, nouveaux attachés de défense au Congo

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé, le 11 septembre à Brazzaville, la cérémonie officielle d'accréditation des nouveaux attachés d'Afrique du Sud, de Belgique et du Maroc auprès de la République du Congo avec résidence à Kinshasa.

Né le 4 juin 1965 à Bizana (Afrique du Sud), le colonel Sipho Pedros Sabuka est un officier de transmission, formé à l'unité de transmissions de Transkei. Il a, entre autres, suivi les formations en cours de commandement et d'état-major à l'école de l'armée de terre et un programme conjoint de commandement et d'état-major à l'école de guerre de son pays ; un cours d'attaché de défense et de renseignement de défense, etc. Il a aussi assumé les fonctions d'officier de transmissions du 1er bataillon de Transkei ; de gestionnaire de spectres de fréquences et de hauts sites à l'état-major général des forces de défense nationale sud-africaines. Le colonel Sipho Pedros Sabuka a participé à la mission de l'Organisation des Nations unies en RDC.

Pour sa part, le colonel Bart De Cuyper du Royaume de Belgique, né le 2 juin 1965 à Gand (Belgique), est un officier d'infanterie para commando. Il a commencé sa carrière à l'académie Royale militaire de Bruxelles. A l'issue de sa formation à l'école d'infanterie à Arlon, puis au Centre d'entraînement commando à Marches-Les-Dames en Belgique, il a rejoint le 2e bataillon commando à Flawinne en Belgique, où il a servi comme officier subalterne. Il a, entre autres, au cours de sa carrière, servi en qualité d'officier de renseignements au 2e bataillon commando ; commandant de compagnie au 1er bataillon para ; officier de renseignement et de liaison ; attaché de défense en RDC, au Tchad et en RCA. Il a participé à plusieurs missions extérieures, notamment au Rwanda, en RDC, en Somalie, au Kosovo, à l'ancienne République de Yougoslavie de Macédoine et en Afghanistan.

L'attaché de défense du Royaume du Maroc, le colonel Zine Hrizou, est quant à lui né le 12 octobre 1961 à Meknèsµ. Il a suivi sa formation initiale d'officier à l'académie royale militaire ; son cours d'état-major au collège royal d'études militaires supérieures ; ses stages de sécurité militaire et de renseignements à l'état-major de la zone sud, etc. Il a, entre autres, servi en qualité de commandant d'infanterie motorisée de la zone sud ; chef de section stages à l'inspection d'infanterie ; officier adjoint au commandant du Centre d'instruction de sécurité de défense, à Skhirat ; commandant de bataillon de la surveillance des frontières au nord-est ; chef de division planification à l'inspection d'infanterie.

« En fait, je connais le Congo depuis de longues dates. L'accueil d'aujourd'hui était spécialement chaleureux. En ce qui concerne la coopération militaire entre la Belgique et le Congo, les discussions se font. Cette année, depuis le mois d'août, il y a deux officiers qui sont allés en Belgique pour suivre des études supérieures d'officier », a déclaré Bart De Cuyper, à l'issue de la cérémonie.