Congo-Brazzaville: Environnement - Noël Karl Lebondzo sélectionné pour une formation de leader en matière de climat

Le Congolais, activiste et conseiller aux Affaires africaines au bureau du maire de Washington pour l'Afrique, a été choisi parmi les meilleurs dirigeants qui ont pris part au forum organisé à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis.

Noël Karl Lebondzo Gandou milite pour le changement climatique, le développement durable ainsi que pour l'accès à l'eau potable et la lutte contre la pauvreté. Il a représenté son pays à l'important forum de formation co-organisé par Alliance for climate protection et Climate reality project, une association caritative américaine à but non lucratif.

Fondée et présidée par l'ancien vice-président des Etats-Unis, Al Gore, à la suite de la publication de "An inconvenient truth," Climate reality a été un pionnier dans la création d'un ensemble diversifié de voix sur le changement climatique. Sur le plan international, plus de dix mille personnes ont été formées pour mieux communiquer et s'engager sur cette question urgente.

Le processus de sélection a attiré de nombreux défenseurs du climat mondial. Selon un communiqué de cette structure, la formation qui s'est déroulée du 28 au 30 août dernier au Centre de convention de Los Angeles a reçu plus deux mille deux cents leaders de la réalité climatique à l'adhésion au programme Global climate leadership corps.

Au cours de ce forum, Al Gore s'était adressé aux stagiaires et a partagé sa passion sur comment transmettre la science et les faits sur le changement climatique à leurs futurs publics.

Grâce au programme, les leaders communautaires sont dotés de connaissances et d'outils nécessaires pour diffuser le message sur l'urgence et la solvabilité de la crise climatique.

La mission de Climate reality project étant de catalyser une solution globale à la crise climatique en entreprenant un programme d'activités de communication scientifique et de traduction, il a déclaré que le projet Climate reality travaille pour permettre aux citoyens à tous les niveaux de la société de devenir des leaders du changement.

Mettre en oeuvre des solutions durables

En 2015, grâce à l'accord de Paris, le monde s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à œuvrer pour un avenir sûr et durable. Climate reality réunit des millions de personnes de tous les coins du monde et de tous les horizons pour voir que l'engagement de limiter la hausse de la température mondiale à moins de 1,5 degré Celsius n'est pas seulement rempli mais renforcé. Ces efforts traversent le monde et le local, transcendent le politique et s'engagent largement dans la communauté. Le projet concerne tous les secteurs de la société, des agriculteurs et des intervenants d'urgence.

Noël Karl Lebondzo Gandou est officiellement un leader de la réalité climatique et devrait coordonner les efforts de Climate reality project pour aider la société à œuvrer ensemble à la mise en œuvre des solutions au changement climatique au Congo et partout dans le monde. Il engage de nombreuses parties prenantes, dont des entreprises, des gouvernements, des médias et des communautés sur des programmes durables et a mené de nombreux programmes, notamment la lutte contre la pauvreté et la faim grâce à la promotion de pratiques agricoles durables intégrées. Il est un ardent défenseur et un exécutant d'initiatives de croissance verte.

Le Congolais dit qu'avec plus de sept milliards de personnes sur la planète, le changement climatique dominant et la raréfaction des ressources naturelles, les individus et les organisations doivent concevoir et mettre en œuvre des solutions efficaces de gestion durable et environnementale.