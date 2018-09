Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les élections repoussées au 3 octobre

Par ailleurs, la correspondance souligne: « Dans la mesure où selon les statuts en vigueur et les informations qui nous sont parvenues, vous arrivez ainsi au terme de votre dernier mandat, nous profitons de cette opportunité pour vous adresser nos sincères félicitations pour le travail accompli durant vos mandats successifs et vous souhaitons bonne continuation. »

« Nous accusons réception de votre courrier du 27 courant, dans le quel vous nous annoncez le report au 3 octobre 2018 du Congrès électif de la Fédération congolaise de football prévu initialement le 25 septembre et vous en remercions. Nous avons pris bonne note de cette nouvelle date et partons de l'idée que ce changement a été annoncé aux membres de la Fécofoot conformément à votre règlementation », a écrit Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa, au président de la Fécofoot.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.