Congo-Kinshasa: Médias - Retour au calme à la RTNC après une brève panique

Le chef de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, a annoncé ce mardi 11 septembre que… Plus »

Telle est la version livrée par le général Sylvano Kasongo, le numéro 1 de la police nationale/ville de Kinshasa avant d'indiquer que le policier tireur et le mécanicien récalcitrant étaient mis aux arrêts. Une autre version laisse entendre qu'un des soldats qui assurent la sécurité du site était poursuivi - on ne sait pour quelle raison - par un groupe de civils et qui, pour se libérer de l'étau qui se resserrait autour de lui, a dû tirer en l'air pour disperser ses assaillants, obligeant la Garde républicaine en faction dans le périmètre à répliquer par des coups de feu. Après les émotions, la situation est redevenue calme et le trafic a repris ses droits dans ce coin de la capitale d'où partent généralement des faits subversifs.

