Congo-Brazzaville: Prestation des Congolais de l'étranger

Le défenseur international, Larrys Mabiala, est en deuxième saison avec Portland Timbers à la Major League Soccer, le championnat nord-américain. Le 9 septembre, son équipe s'est imposée face à Colorado Rapids par deux buts à zéro pour le compte de la 27e journée. Mabiala a disputé toute la rencontre et s'en est bien sorti, après le match nul d'un but partout à la 26e journée contre New England. Portland Timbers occupe la cinquième place avec quarante-quatre points dans la conférence Ouest et jouera le 16 septembre en déplacement contre Houston Dynamo.

Toujours en Espagne, mais en D2, Jérémie Bela et Albacete ont battu FC Reus Deportiu par deux buts lors de la quatrième journée. Titulaire, le milieu offensif congolais a été buteur à la 18e mn, avant d'être remplacé à la 76e. C'est son premier but depuis qu'il est arrivé en Espagne, la saison dernière, en provenance de Dijon en France. Une bonne opération pour Albalece qui accumule deux victoires de suite après celle acquise sur Cordoba en troisième journée par trois buts à zéro. Le prochain match, le 13 septembre contre Deportivo Lugo.

Notons aussi que Cédric Mabwati a récemment signé à l'Internacional de Madrid, un club espagnol de D3. Il a déjà fait trois apparitions et le 9 septembre, il est entré à la 84e mn. Son club a fait match nul d'un but partout avec Coruxo, en troisième journée. Internacional est 13e au classement avec trois points, ayant aligné trois résultats d'égalité pour ses trois premières sorties en championnat de D3 espagnole. Le prochain match, c'est le 16 septembre contre Rapido Bouzas.

L'on signale d'emblée le transfert de Jeremy Bokila qui rentre à Akhisarspor, en Turquie, pour se relancer après un tour en Romanie, où il a été en prêt au Dinamo Bucarest à Cluj. L'attaquant international congolais connaît une sorte de traversée du désert depuis la saison 2011-2012 au cours de laquelle il avait réussi à marquer quinze buts en vingt-huit matchs avec Sparta Rotterdam, en deuxième division aux Pays-Bas. Depuis, il n'a pas joué vingt matchs aussi à Grozny en Russie qu'à Akhisarspor où il revient après un passage difficile quelques mois auparavant avec quatre matchs seulement. Et l'on apprend qu'il ne figure pas sur la liste des joueurs devant disputer l'Europa League, étant arrivé en retard, lui et quelques-uns de ses nouveaux coéquipiers.

La saison 2018-2019 est lancée depuis quelques jours en Europe et ailleurs dans le monde. Les championnats nationaux ont repris et quelques footballeurs congolais de souche évoluant à l'étranger ont donc repris du travail.

