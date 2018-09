Congo-Brazzaville: Coopération sanitaire - Le Centre hospitalier universitaire de Montréal va appuyer celui de Brazzaville

La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, et la directrice de l'Unité santé internationale du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), Karina Dubois-Nguyen, ont signé, le 11 septembre à Brazzaville, un accord de partenariat relatif à l'appui à la gestion du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B).

Les termes de référence du mémorandum indiquent que le CHUM fournira au CHU-B une assistance technique à long terme à travers son Unité de santé internationale. Les experts dans les domaines comme le management hospitalier, le génie biomédical et la logistique seront mis à la disposition du CHU-B dans une perspective de transfert de connaissances. « Le prestataire facilitera la mise sur pied des missions de formation in situ et à l'étranger », souligne le document.

Par ailleurs, la phase du renforcement de la gestion du CHU-B va durer trois ans (2018-2021). Son exécution requiert 3,5 milliards FCFA. Ce projet de renforcement a été développé en collaboration avec l'Unité de santé internationale de l'université de Montréal pour prendre en charge et apporter des solutions durables aux multiples faiblesses et insuffisances qui minent le fonctionnement de l'établissement. Le projet prend en compte tous les défis majeurs auxquels le CHU-B est confronté: réhabilitations, équipements, approvisionnements en médicaments et autres consommables, gouvernance...

Selon la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, le projet d'appui à la gestion du CHU-B est en étude depuis août 2017 à la suite des missions d'audit et d'analyse institutionnelle. Celles-ci ont fait sans complaisance un diagnostic des dysfonctionnements de cet établissement qui ne répond plus aux standards des hôpitaux de ce rang. « Je m'adresse à la crème du CHU-B que constitue le corps des praticiens hospitaliers et universitaires en leur demandant de s'engager résolument dans la mise en œuvre des préconisations qu'ils ont eux-mêmes exprimées à différentes occasions, et qui ont été prises en compte tout aussi dans les recommandations des missions d'audit que dans le projet d'établissement », a déclaré la ministre de la Santé et de la population.

Pour sa part, la directrice de l'Unité santé internationale du CHUM, Karina Dubois-Nguyen, a indiqué que sa structure aidera au mieux le CHU-B à améliorer ses performances afin de permettre à la population de bénéficier des soins de santé de qualité.