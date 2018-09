Afrique: Gymnastique aérobic - Brazzaville accueille les 14es championnats d'Afrique

Le but principal de ce camp, a expliqué Khadidja Zeroc, présidente du comité technique aérobic à l'Union africaine, était de préparer les athlètes des différents pays, surtout ceux de la zone 2 à la compétition. « Nous avons essayé, à travers ce camp, de faire évoluer les routines pour mieux les préparer aux championnats d'Afrique. C'était une fierté pour moi en tant qu'Africaine. On a dû revoir pas mal de difficultés dans la routine, travail de l'artistique, de l'exécution mais je pense qu'ils vont être cette fois-ci mieux préparer à ce championnat d'Afrique. C'était une excellente idée de faire ce camp juste avant les championnats d'Afrique », a commenté l'experte de la Fédération internationale de gymnastique (FIG).

