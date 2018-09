Congo-Brazzaville: Revendications sociales - La Fétrasseic demande la convocation du Comité du dialogue social

Les assises permettront d'examiner avant la rentrée scolaire 2018-2019, selon la fédération syndicale, différents sujets parmi lesquels le recrutement des enseignants finalistes des écoles de formation, des bénévoles et d'autres prestataires.

La Fédération des travailleurs de la science, des sports, de l'enseignement, de l'information et de la culture (Fétrasseic) a tenu la première session de son Conseil fédéral le 10 septembre à Brazzaville. Dans leur déclaration rendue publique au terme des travaux, les conseillers fédéraux ont demandé au gouvernement de convoquer le Comité du dialogue social avant la rentrée scolaire. Outre l'intégration à la Fonction publique des enseignants finalistes des écoles de formation, le cahier de charges des syndicalistes comprend également le recrutement des pigistes de la Communication, des décisionnaires de la Culture et des contractuels de la Recherche scientifique, des Sports et de la jeunesse, sur la base des propositions qu'ils avaient déjà faites au gouvernement.

Les conseillers fédéraux ont, en outre, demandé au gouvernement de diligenter le traitement des dossiers des retraités et de payer les pensions de ces derniers au même titre que les salaires des fonctionnaires. Le Conseil fédéral de la Fétrasseic réclame aussi le versement des six mois de salaires impayés du personnel de l'Université Marien-Ngouabi, le payement des heures de vacations et des sommes dues aux fonctionnaires de cette institution.

Par ailleurs, les conseillers fédéraux, estimant que les ministres de la Communication et de la Jeunesse sont hostiles aux négociations avec eux, les ont invités à les ouvrir avant la 30 septembre.

Le Conseil fédéral de la Fétrasseic, qui tient à la satisfaction de toutes ces revendications, a conclu qu'il rendra le gouvernement responsable des conséquences qui en découleront au cas où celles-ci ne trouveraient pas une suite favorable d'ici au 1er octobre.