Ile Maurice: La valse-hésitation des députés du MSM

Selon elle, rien n'est défini- tif dans le papier circulé, mais, tel qu'il est dans le document présenté, le Parlement comprendrait 81 membres. Il y aurait 63 élus, avec trois députés pour Rodrigues, des sièges à la proportionnelle qui s'élèveraient à 12 et six sièges de best losers. Un tiers des candidatures sera réservé aux femmes et pour être éligible à un siège pour la proportionnelle, il faudrait recueillir entre 7,5 et 12 % des voix.

Par contre, une source au PMO soutient qu'il n'existe aucune ébauche, en tant que telle, de ce projet de loi. «Il y a eu un papier qui a été circulé, au sujet duquel des propositions ont été faites. C'est à partir de là qu'il y aura d'autres discus- sions entre les ministres avant que le projet de loi ne soit préparé et présenté au Cabinet. Ce n'est qu'après qu'il sera rendu public.» Elle ajoute que tout le monde aura l'occasion de donner son point de. vue et que les députés auront l'occasion d'en débattre au Parlement.

«Qu'est ce qui a bien pu être discuté parmi les ministres, concernant une éventuelle réforme électorale, que des backbenchers du gouvernement et moi-même, ne savent pas ?» nous a lâché un membre du MSM, hier. Il poursuit en disant qu'en lisant des journaux, le lendemain que cette réforme a été discutée parmi les ministres et en écoutant Nando Bodha, coordinateur du comité ministériel sur la réforme, à la radio (NdlR, le samedi 8 septembre), il y a une confusion totale. Le député orange ajoute qu'il lui est impossible, pour le moment, de fournir des informations à ses mandants concernant cette réforme électorale.

Cependant, contacté hier, un membre du bureau du Premier ministre (PMO) affirme que le projet de loi sur la refonte du système électoral sera prêt d'ici la rentrée parlementaire, fixée au 16 octobre. Le PMO et le State Law Office y travaillent et «chacun prendra ses responsabilités au moment du vote. Il faut avancer malgré les critiques... », dit notre source.

