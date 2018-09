Le chef de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, a annoncé ce mardi 11 septembre que… Plus »

«Je suis content de voir les jeunes de Ngaliema qui acceptent d'échanger pour le bien-être de la commune et surtout pour défendre leurs intérêts. Je suis un fils de Ngaliema et je suis content que nous puissions mener un combat ensemble pour une victoire d'ensemble. Nous devons parler Ngaliema, défendre les intérêts de Ngaliema, ... voilà qui doit désormais nous préoccuper. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais décidé de postuler comme candidat à la députation provinciale», a-t-il déclaré.

Il n'est plus a présenté, la défense des intérêts de Ngaliema est la raison principale, dit-il, qui a motivé sa décision de briguer un poste aux provinciales après le triste constat sur la perte de la fierté et les valeurs d'antan de cette municipalité. Tout en sensibilisant les jeunes sur sa vision, il leur a lancé l'invitation à participer ensemble à l'élaboration d'un programme commun, sous forme d'un cahier des charges qu'il aura à défendre, à l'hémicycle provincial pour les intérêts de leur communauté, une fois élu.

Conscient de l'importance d'un programme commun pour le développement, Jeddy Bolangando demande à tous les jeunes de Ngaliema de s'unir pour cheminer ensemble et redonner une belle image à cette commune. Il y a urgence de résoudre les problèmes de la commune, souligne-t-il, qui sont entre autres l'électricité, l'eau, les érosions, etc... C'était dans le cadre des activités de l'association Lisanga Jeddy Elongo, organisées le samedi dernier, au quartier Ngomba Kinkusa.

