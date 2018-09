Congo-Kinshasa: 1ère édition de l'Univers TPE-PME - Mireille S. Safalani appelle les "sans emplois" à venir nombreux suivre les formations !

La capitale RD. Congolaise abrite depuis hier, mardi 11 août 2018, la toute première édition de l'Univers TPE-PME, entendre petites et moyennes entreprises. Les grandes surprises que réservent les organisateurs et leurs partenaires iront jusqu'au samedi 15 août prochain.

D'entrée de jeu, Mireille S. SAFALANI, Général Manager de SAFE (Entreprise congolaise ayant organisé ces rencontres d'affaires), promet que les surprises agréables sont nombreuses. D'où, appelle-t-elle étudiants et jeunes sans emplois à rehausser de leurs présences les différentes conférences prévues en guise de formation à l'entreprenariat. « Les PME et les entreprises congolaises sont souvent négligées et sont cachées derrière les caméras parce qu'elles ont peur d'apparaître sous prétexte qu'il y a des taxes et consorts. Tous se cachent dans l'informel. C'est pourquoi l'Univers TPE-PME est un carrefour d'échange d'expériences et qui donnent aux entrepreneurs l'occasion de s'exprimer», a-t-elle clarifié déclinant l'objectif de cette première édition.

Zoom

"L'Etat congolais a une négligence dans ce secteur. Voilà pourquoi, nous nous sommes dit de mettre de côté trois personnes, à savoir : l'Investisseur, le Gouvernement ainsi que l'Entrepreneur. L'Etat congolais reproche à l'Entrepreneur le fait que nous devons régulariser nos entreprises petites soit-elles. Nous aussi, avons des reproches vis-à-vis de l'Etat comme le monde financier les a envers nous. Tout ceci, c'est autour d'une table. Et l'Univers TPE-PME réunit ces trois personnes pour pouvoir parler afin de faire des recommandations, chacun dans son coin. Le TPE, c'est toute personne, dans le former ou informel qui a un faible capital de 50§, 100, 200§ etc", a dit cette dame aux prises avec La Prospérité. " Il y a lieu, va-t-elle ajouter, de progresser et devenir grand en partant de ce faible capital. Toutefois, il convient d'être rodé pour cela. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons commencé avec une formation sur le thème : comment réussir à créer une entreprise sans argent ? Parce que nous avons les idées, nous avons des projets ; même sans argent, nous y parviendrons. Le problème est que nous devons avoir la volonté et, de ce fait, être professionnel".

Invitation

Mireille S. SAFALANI lance un appel aux sans emplois. "Je leur demande, dit-elle, de venir à la formation ; venir se former. Le congolais, nous avons une sale habitude de la gratuité. Quand une formation est payante, pour son propre intérêt, on ne s'intéresse pas. Nous en appelons à ces étudiants qui sont à la recherche de l'emploi de venir participer aux formations de taille qui ont commencé aujourd'hui, mardi 11 août 2018 et qui prendront fin le samedi".

Remerciements et brevets

"Merci à Africell parce que c'est une entreprise de télécommunication très pragmatique. Eu égard à cet aspect, nous avons nos critères qui vont dicter la remise des brevets d'excellence à certaines entreprises qui ont eu à répondre et ont pu soutenir le projet. Nous, on se dit qu'Entrepreneur égale Vitesse égale Temps. Toutes les entreprises qui nous ont répondu favorablement, mais à temps, nous allons leur décerner un brevet d'excellence parce que ce sont des gens qui ont compris que quand on retarde une réponse, on bloque ", dixit le Général Manager de SAFE. Elle confirme déjà que la deuxième édition aura lieu. "L'année prochaine, nous lancerons la deuxième édition de l'Univers TPE-PME parce que nous avons des objectifs bien précis. Aujourd'hui, nous commençons avec la première édition, après cela, nous allons évaluer pour voir qu'est-ce c'a donné. La deuxième édition partira par rapport aux recommandations maintenues", annonce-t-elle déjà.