Afrique: Rabab Arrafi s'illustre à la Coupe intercontinentale d'athlétisme

Au fil de ses différentes participations à cette compétition planétaire, qui se tient tous les quatre ans, le Maroc détient six titres, un chez les dames et cinq chez les hommes, décrochés par Saïd Ouita sur 5.000 m à Barcelone en 1989, Benyounès Lahlou avec l'équipe d'Afrique sur le relais 4x400 m en 1992 à La Havane, Khalid Skah sur 10.000 m et Brahim Lahlafi sur 5.000 m en 1994 à Londres et Amine Laâlou en 2010 à Split sur 1.500 m, alors que du côté dames, Nezha Bidouane a offert au Maroc son unique titre féminin, grâce à sa victoire sur le 400 m haies en 1998 à Johannesbourg avec 52sec 96/100è.

